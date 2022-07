Um fato, no mínimo revoltante, aconteceu com um estudante potiguar. Ele, que fez a denúncia ao Notícias do RN, relata que há alguns anos atrás se inscreveu no FIES e terminou sua faculdade. Com muitas dificuldades com o mercado de trabalho ficou desempregado e não conseguiu

a princípio

pagar, no entanto, com muito esforço reiniciou os pagamentos e teve seu nome retirado dos serviços de proteção ao Crédito e juntamente com o fiador estava, com palavras dele: "livres" do FIES. Acontece que inesperadamente o sistema de emissão de boletos começou a dar uma mensagem estranha: "880-CPF/CNPJ NÃO POSSUI EXTRATO EMITIDO". Ele tentava de todas as maneiras possíveis emitir o boleto e em nenhuma delas conseguia. Tentou https://sisfiesweb.caixa.gov.br, tentou diretamente num sistema antigo da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF onde o estudante insere apenas CPF e data de nascimento, tentou por telefone via atendimento digital, s

egundo mostra, com provas reunidas em mais de 7 meses de tentativas.

Como já haviam se esgotado as possibilidades, o estudante resolveu ir à uma agência da CAIXA. Na ocasião foi atendido por um gerente e o mesmo informou que, de fato, o extrato dele estava "não emitido" mostrava as parcelas mas não era possível emitir. O colaborador da CEF então disse que o estudante deveria continuar tentando, mês a mês, emitir o boleto. O Estudante indagou ao gerente dizendo que estava com muita dificuldade de pagar mas que o motivo de estar ali era que não queria deixar de pagar para não ter, novamente, seu nome inscrito no SPC/SERASA e completou dizendo que não queria ser surpreendido com o pagamento de todos os boletos ao mesmo tempo pois era um erro unicamente da CAIXA. O gerente então informou ao estudante que este não se preocupasse pois quando os boletos voltassem não iriam ser cobrados todos na mesma data, mas que ele continuasse tentando abrir, mês a mês o sistema para tentar emitir.

Acontece que o estudante seguiu tentando emitir o boleto durante todo aquele ano, por vários meios meios, eletrônicos e pessoalmente, porém, sem sucesso e dando o mesmo erro. Inclusive, nas provas, é possível ver que cada mês ele tentava pelo menos 4 vezes abrir os boletos.

A esperança perdida - Nova Lei / Nome volta ao SPC/SERASA

Em abril deste ano, se deparou com uma notícia que o alegrou bastante, uma nova lei de negociação poderia resolver, de vez, a sua situação. Onde o Governo estaria dando um desconto aos estudantes. Acontece que, para a surpresa dele, foi tentar realizar uma compra e descobriu que estava com o nome sujo, pois a CAIXA simplesmente, no momento mais oportuno para ela e em detrimento da situação do estudante, fez totalmente ao contrário do que havia informado e simplesmente descongelou todos os boletos de uma vez, deixou o estudante inadimplente com uma dívida alta, inseriu o nome dele e da fiadora no Serviço de proteção e ainda o deixou impedido de conseguir o tal desconto da nova "LEI", ou seja, a CAIXA "bagunçou com a vida do estudante" (Grifo nosso) que tentava resolver sua situação honestamente.

Por meio de contato com a Assessoria a caixa deu uma resposta genérica, apenas informando que a solicitação de "desconto" deveria ser feita pelo sistema, no entanto a situação do estudante é muito mais complexa do que parece e que foi totalmente prejudicado pelo banco.

As provas a quais o NRN teve acesso mostram nitidamente uma infinidade de prints e comunicações (não serão inseridas pois apresentam dados pessoais) e a maneira como se desenvolveu toda a situação prova que, de fato, o banco prejudicou o estudante e o fiador.