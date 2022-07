Apesar das fake news espalhadas por aí com relação a um suposto apoio do prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB) ao Capitão Styvenson (Podemos) ao governo do Estado.

Há quem suspeite, que a mídia apoiadora do pré-candidato Fábio Dantas (SDD), foi quem espalhou o factoide por represálias, em virtude de Dias não querer papo com Fábio: “é mais fácil o mal secar”, disse um aliado de AD.

As más línguas comentam que o gestor da capital espacial do Brasil aposte em um nome sim, mas ‘às escondidas’.

De oficial mesmo, só um coffee break para anunciar o apoio do gestor com grande aprovação popular ao nome do filho, Adjuto Neto, pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, e Rogério Marinho, pré-candidato ao senado federal pelo PL.