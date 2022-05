O marido da senadora Zenaide Maia e pré-candidato a deputado federal, Jaime Calado, teve seu nome entre os mais citados em mais uma pesquisa de intenção de voto.





Os números divulgados pelo instituto Item, ontem, segunda-feira (23), consolidam o nome do ex-prefeito de São Gonçalo e ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, que tem aparecido bem em consultas anteriores.







Imagem: Divulgação





O instituto ouviu 1.600 pessoas entre os dias 12 e 15 de maio e a pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral – TRE sob número RN 09111/2022. O erro amostral é de 2,5% para mais ou para menos e a margem de confiabilidade de 95,0%. “Recebo com alegria os números de mais uma pesquisa e a lembrança do meu nome. Estou muito satisfeito com os rumos da nossa pré-campanha, que tem ganhado novos apoios a cada dia. Estamos percorrendo o Rio Grande do Norte, levando nossas propostas e a aceitação tem sido muito positiva. Me alegra também o fato de outros pré-candidatos da nossa nominata figurando entre os mais citados, isso faz a diferença, afinal de contas, ninguém se elege sozinho”, afirmou Jaime.