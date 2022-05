Em razão das condições precárias de acondicionamento de alimentos da unidade produtora das empresas que realizam este serviço a SETHAS solicitou à Suvisa (Superintendência de Vigilância em Saúde do Governo do Estado) e à vigilância sanitária do município de Mossoró, a interdição imediata do espaço, e determinou a suspensão do fornecimento para quatro unidades de Restaurante Popular em Mossoró e Baraúna.





O problema foi constatado nesta terça-feira (19) pela inspeção de rotina da SETHAS, em Mossoró. A unidade produtora fica nas dependências do Restaurante Popular Alto de São Manoel.