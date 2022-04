Imagem: Agência Brasil

Com o objetivo de ampliar sua participação na gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) junto aos 167 municípios do Rio Grande do Norte, o Governo do Estado, por meio da SETHAS, criou um novo projeto, o SUAS pelo RN.

A execução do SUAS pelo RN é da competência da Coordenadoria da Gestão Estadual do SUAS (COGESUAS) da SETHAS cuja equipe técnica já está em campo neste mês de abril com apoio técnico e orientações nos municípios do Território do Potengi.

De 25 a 29 de abril a COGESUAS vai facilitar apoio técnico e orientações sobre a política de assistência social nos municípios de Senador Elói de Souza, Lagoa de Velhos, Santa Maria, Riachuelo, Bom Jesus, Ruy Barbosa, Barcelona e São Pedro (ver calendário abaixo).

A iniciativa, explica a secretária da SETHAS, Iris Oliveira, foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e pelo Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS-RN), de acordo com o Plano Estadual de Apoio Técnico no âmbito do SUAS. Os apoios técnicos serão feitos de forma presencial e remota.

O objetivo do Plano Estadual de Apoio Técnico, destaca Iris Oliveira, é ouvir trabalhadores(as) e gestores(as) do SUAS no RN sobre a política da assistência social nos municípios. O SUAS pelo RN vai cumprir esse papel, além de oferecer o apoio técnico e as orientações. "O Plano Estadual é um importante instrumento de superação dos vazios que se apresentaram na política estadual de assistência social", complementa a secretária.

A coordenadora da COGESUAS, Muriele Medeiros, frisa que o Plano vai fazer valer o papel do Estado do RN no que tange a sua competência em relação ao funcionamento e defesa do SUAS para a população potiguar, como preconizam as normativas nacionais da Política de Assistência Social.

O Plano, situa a coordenadora de Estudos e Projetos (COEP) da SETHAS, Edvânia Lima, vai considerar o diagnóstico realizado da realidade socioterritorial dos municípios potiguares.

Neste sentido, o Plano deve aprimorar as ofertas da política de assistência social em todo o território do RN, a partir de estratégias de intervenção pactuadas na CIB e no CEAS-RN.

CALENDÁRIO DOS APOIOS TÉCNICOS

Território Potengi

25/04 - Municípios:

Senador Elói de Souza;

26/04 – Municípios:

Lagoa de Velhos;

Santa Maria;

Riachuelo

27/04 – Municípios:

Bom Jesus;

28/04 – Municípios:

Ruy Barbosa;

Barcelona;

29/04 – Município:

São Pedro