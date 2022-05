Ao longo desta sexta-feira (29), a Prefeitura de Natal vai creditar o salário referente ao mês de abril nas contas bancárias de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas dos órgãos da administração direta, indireta e fundacional. O pagamento antecipado de 100% da folha do funcionalismo público municipal vai colocar R$ 69,8 milhões em circulação na economia da cidade.

"Este é mais um mês em que quitamos toda a folha dos servidores de forma antecipada. É a demonstração do nosso compromisso com o funcionalismo público da capital potiguar. Com muito esforço, dedicação e empenho, estamos em dia com nossas obrigações com os homens e mulheres que compõem o nosso quadro funcional. Vamos trabalhar para que assim continuemos até o final da gestão", afirma o prefeito Álvaro Dias.