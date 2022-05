Reféns pularam do veículo para escapar de criminoso, que estava sozinho, aproveitando presença de uma viatura próxima ao trecho em que passavam. Caso aconteceu em Parnamirim.





Um trio de assaltantes foi preso na tarde de ontem, quinta-feira (21) depois de tentar assaltar uma fábrica de tecidos e fazer dois comerciantes reféns. O caso aconteceu em Parnamirim, na Grande Natal.





De acordo com a Polícia Militar, cerca de cinco criminosos - dois em motos e três a pé - abordaram o dono do empreendimento e um comerciante no momento em que eles chegavam na fábrica de confecção de roupas com produtos.





Os bandidos renderam os dois e os levaram para dentro da loja. Em seguida, os amarraram, pegaram celular e carteira e exigiram senhas dos aplicativos bancários para realizar transferências. O procedimento, no entanto, não deu certo.









Diante disso, os bandidos desamarraram as vítimas e colocaram elas no carro do comerciante. Foi quando uma viatura da PM passou e o bando precisou se dividir.





O criminoso que estava no carro saiu com os reféns. Outros dois fugiram e outros dois permaneceram na fábrica, onde uma funcionária que também havia sido feita refém conseguiu se esconder.





Dentro do carro, o criminoso dirigiu o veículo com as duas vítimas no banco de trás. Sozinho, ele não fugiu do local e durante cerca de 15 minutos circulou com os reféns passando em frente da loja repetidas vezes na esperança de encontrar algum dos comparsas, que já haviam fugido.





Foi quando perceberam o carro andando mais lento e uma viatura da PM próxima ao local que os dois comerciantes decidiram pular do veículo para se salvar. E deu certo.





"Como ia só eu e ele atrás, a gente conseguiu. Depois de ele dar três voltas e parar. Sempre passando lá em frente, onde ele pegou a gente, pra tentar pegar um comparsa, que ele achava que estava lá dentro. Ele não sabia que eles tinha fugido de lá. Numa dessas, encontraram a viatura, foi quando ele diminuiu a velocidade e a gente pulou", contou um dos comerciantes, que preferiu não se identificar.





Os dois foram levados para o Hospital Deoclécio Marques, onde receberam atendimento médico. Eles tiveram escoriações leves.





"Aproveitando que a PM tava perto, a gente sabia que ele não ia parar. E tomamos a decisão sem combinar também, porque não dava pra combinar", completou.





A PM fez um cerco ao local, inclusive com o auxílio do helicóptero Potiguar 1, e conseguiu encontrar dois criminosos em uma casa e outro em uma residência também próxima do local.





Os três foram presos e a PM acredita que outros dois conseguiram fugir. O carro foi abandonado pelo criminoso em uma área de matagal.





