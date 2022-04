Suspensão acontece por causa de vazamentos na rede.





Os bairros afetados são Bom Pastor, Quintas, Nordeste, parte de Dix-Sept Rosado e do Alecrim.





A Caern informou que equipes no reparo de dois vazamentos: um na Rua Cônego Monte, no bairro das Quintas, zona Leste da cidade, e outro na Rua Bom Pastor, no bairro Bom Pastor.





A previsão é que os serviços sejam concluídos no início da tarde desta terça-feira, com a retomada do abastecimento. Para que o fornecimento esteja completamente normalizado, é preciso aguardar um prazo de até 24 horas.





Por G1/RN