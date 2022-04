Policiais Militares prenderam na noite de ontem 24 de Abril de 2022, Alexandre Dantas de Lemos e Luana Filgueira do Nascimento, pela suspeita de tráfico de drogas na cidade de Carnaubais no Rio Grande do Norte.



Segundo informações, os policiais abordaram os dois que estavam parados conversando, em uma motocicleta tipo Biz com placa de Mossoró, que pertence a Luana os policiais encontraram 28 papelotes de cocaína. Com eles também foi apreendido dinheiro fracionado e dois aparelhos celulares.

Os dois foram conduzidos para delegacia de plantão em Mossoró onde foram apresentados ao Delegado que após ouvi-los os autuou por tráfico de drogas e associação para o tráfico.