Com o objetivo de se esconder, ele entrou embaixo do veículo, mas não contava com a chegada do motorista naquele exato momento.





Segundo a PM, o assaltante estava com R$ 208 e teve a identidade confirmada como autor do crime por câmeras de segurança. O assaltante ainda tentou deixar a parte do veículo, mas não suficientemente a tempo. Ele ficou com um corte bem grande na cabeça.





A sorte do assaltante foi o motorista ter percebido que algo havia acontecido. No momento do atropelamento, a PM não havia nem sido acionada ainda. O assaltante foi levado ao Hospital do Trabalhador e será encaminhado à Central de Flagrantes após alta.





Por Metrópoles