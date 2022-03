Esvaziada com a possível saída do presidente da Assembleia Legislativa da base governista, a governadora Fátima Bezerra, do PT, pode mudar os planos políticos para as eleições de outubro.

Conversando com um petista visionário, recebi a informação sobre uma possível mudança nos planos políticos da chefe do Executivo estadual. “Se for confirmada essa debandada do povo de Ezequiel e do MDB, a governadora Fátima Bezerra vai ser aconselhada a disputar uma cadeira na Câmara Federal, para não deixar o PT do Rio Grande do Norte sem representatividade no Congresso Nacional, já que a campanha para a reeleição dela está ficando cada vez mais difícil”, disse o petista realista. O deputado estadiual Ezequiel Ferreira(PSDB) está sendo aconselhado a disputar mandato de governador pela oposição, tendo na chapa de vice o deputado federal Walter Alves(MDB).