Djanira Fabrício Vidal de Lima de 61 anos de idade e sua filha Vanessa Vidal de Lima, de 32, trafegavam de carro no final da tarde de oeste sábado,19 de março, quando se envolveram numa colisão frontal, na RN 079, próximo ao trevo de acesso à cidade de Tenente Ananias no Oeste do Rio Grande do Norte.

Djanira e Vanessa morreram no local. O esposo e um irmão de Vanessa, que trafegavam com elas sofreram escoriações e precisaram ser conduzidos para o hospital regional de Pau dos Ferros.

Segundo informações, a família saiu de Natal para acompanhar o tratamento de saúde de um familiar no estado da Paraíba. A colisão frontal envolvendo os dois veículos aconteceu por volta das 17h de sábado.

Mãe e filha ficaram presas as ferragens do veículo e foram resgatadas pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Os corpos de Djanira e de sua filha Vanessa foram necropsiados na Unidade Regional do Itep em Mossoró e liberados no final da manhã deste domingo, 20.