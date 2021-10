Em 20 e 27 de outubro, todos os ingressos para filmes em 2D no Cinépolis, cinema do Natal Shopping, terão valor fixo de R$10. A promoção faz parte da campanha “Cinema é 10” da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex) com apoio da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), como forma de incentivar o retorno do público para essa atividade de lazer.



Quem aproveitar a promoção poderá conferir filmes como 007 - Sem Tempo para Morrer, Venom: Tempo de Carnificina, Halloween Kills: O Terror Continua, Fátima - A História de Um Milagre, O Último Duelo e Duna, que estreia nesta quinta-feira (21) nas salas de todo o país.

De acordo com levantamento feito em maio deste ano, pela consultoria Bain & Company, o que os brasileiros mais têm vontade de fazer após a suavização das restrições de distanciamento é assistir aos filmes nas telonas. Durante a pandemia, 79% dos participantes da pesquisa deixaram de realizar essa atividade devido ao distanciamento social.

Protocolos de segurança

Para a segurança dos seus clientes, o Natal Shopping reforça que continua a seguir com rigor as medidas de controle sanitário com base nos critérios estabelecidos pelo Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). O empreendimento é o único empreendimento na capital potiguar com essa garantia.

Ao todo, 58 itens são avaliados pela auditoria do selo nas áreas de processo, pessoal, instalações, higiene e limpeza.

Nas dependências do cinema, além de ser obrigatório o uso da máscara para clientes e funcionários, há banners com todos protocolos de segurança visíveis para o público, adesivos no chão indicando o distanciamento seguro entre espectadores, álcool gel em diversos pontos do cinemas, completa limpeza e higienização das salas entre a sessões, incentivo de compra de ingressos online e nos terminais de autoatendimento, redução da capacidade de ocupação nas salas, dentre outros.

Serviço “Cinema é 10” Em todos os complexos da rede Cinépolis. Datas: dias 20 e 27 de outubro (quarta-feira). Todas as sessões. Preço: R$ 10,00.

Consulte a programação em: www.cinepolis.com.br