Professor Ítalo ganha uma liminar e retorna ao mandato de vereador de Parnamirim. A medida anula o afastamento de 180 dias que havia sido imposto ao parlamentar.

Assim como a vereadora Rhalessa de Clênio, o Professor Ítalo pode retornar os trabalhos legislativos na casa do povo de Parnamirim.

Forte nesses fundamentos, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência, requerida a título cautelar, e, via de consequência, DETERMINO, até o julgamento do mérito do presente mandamus, a

imediata suspensão da eficácia da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Penal nº 0600193-64.2021.6.20.0001, unicamente na parte tocante ao afastamento do impetrante do cargo de vereador do município de Parnamirim/RN, de maneira a possibilitar ao mesmo o retorno ao exercício

do seu mandato.”

Confira a decisão completa AQUI.