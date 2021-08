Um militar policial do Rio Grande do Norte morreu em um acidente de trânsito na Paraíba. O sinistro aconteceu no município de Logradouro, no interior paraibano, na madrugada deste domingo (15).

Em nota, a Polícia Militar do RN lamentou a morte do 3º sargento André Luiz Ferreira de Lima, aos 45 anos. Ele era lotado no 8º BPM, na cidade de Nova Cruz.

“A Polícia Militar lamenta a morte prematura e trágica deste honrado profissional de segurança pública, externando aos amigos, companheiros de trabalho e familiares, os nossos sentimentos de mais profundo pesar“, escreveu a corporação.