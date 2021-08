O crime aconteceu por volta das 19h30min deste sábado 07 de agosto, no Loteamento Alameda dos Cajueiros, no Planalto 13 de Maio em Mossoró e teve como vítima, Ronaldo da Silva Avelino de 41 anos de idade, natural de Upanema.

Segundo informações da polícia, a vítima participava de um bingo beneficente num espetinho, quando foi surpreendido pelo assassino. Ronaldo Avelino depois de ser baleado, ainda chegou a ser socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento do São Manoel, onde já chegou morto.

Até o momento não há informações sobre a motivação do crime. De acordo com informações, era funcionário de um supermercado e não tinha envolvimento com atividades ilícitas.