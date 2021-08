O boxe brasileiro garantiu sua segunda medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Neste domingo, Hebert Conceição assegurou presença na semifinal da categoria dos médios (até 75kg) e, portanto, já tem no mínimo o bronze assegurado - a modalidade não tem decisão de terceiro lugar.

Na Kokugikan Arena, Hebert teve uma luta dura, mas passou por Abilkhan Amankul, do Cazaquistão. Ele foi declarado vencedor por 3 a 2 na decisão dos jurados. "Eu sou medalhista olímpico! Eu mereço pra c******, nós trabalhamos pra c******, p****. Aqui é Brasil, p****! É Brasil, é Bahia, é Salvador", comemorou o brasileiro ainda no ringue.

"Sensação incrível escrever o meu nome na história do esporte brasileiro como medalhista olímpico, eu que sempre sonhei quando comecei no esporte, no boxe em 2013. Fico muito feliz e agradeço a todas as pessoas que fizeram parte disso, apesar de eu lutar sozinho no ringue, essa medalha tem muita gente que trabalha comigo. Manter o foco porque ainda faltam duas lutas", avisou Hebert.

Na estreia, Hebert já havia vencido o chinês Erbieke Tuoheta, também por pontos.

O Brasil já tinha um outro boxeador na semifinal do torneio olímpico do boxe. Abner Teixeira, na categoria dos pesados, também está entre os quatro melhores e é outro brasileiro com medalha assegurado.

*Com informações da Equipe Portal