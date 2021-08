O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) marcou um encontro com o procurador-geral da República, Augusto Aras, amanhã, às 12h, no prédio da Corte. Não foi confirmado qual será o assunto tratado.

A audiência acontece após Fux anunciar que cancelou hoje uma reunião entre os chefes dos Poderes, após ataques reiterados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra o Judiciário e o sistema eleitoral vigente.

Atinge um dos integrantes, atinge a Corte por inteiro", disse. A decisão foi tomada horas depois de Bolsonaro subir o tom contra Alexandre de Moraes, do STF, e dizer que "a hora dele vai chegar" — uma resposta à decisão do ministro de acolher uma notícia-crime do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e determinar a inclusão do presidente no inquérito das fake news, que investiga o financiamento e a disseminação de notícias falsas.

O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, também tem sido alvo dos ataques. Aras ainda não se manifestou sobre a conduta do presidente e as afirmações dele contrárias à urna eletrônica.

Texto e Foto: Site UOL