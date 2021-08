O ex-presidente Lula já está no Nordeste desde ontem (15). Ele pousou em Pernambuco e, em seguida, viaja para outros estados da região em busca de costurar alianças com governadores e prefeitos para as eleições de 2022.

Com a chegada de Lula ao Nordeste, a governadora Fátima Bezerra (PT) correu para as redes sociais para publicar mensagem de apoio ao petista.

“Meu querido presidente Lula, seja muito bem-vindo ao nosso Nordeste! Dia 24 estaremos aqui no RN de braços abertos para recebê-lo com o imenso carinho e respeito que o senhor merece, e claro: sem esquecer daquela ginga com tapioca! Se achegue!”, escreveu a governadora do RN.

Veja a agenda de Lula pelo Nordeste

15 e 16.ago – Pernambuco

17 e 18.ago – Piauí

18 a 20.ago – Maranhão

20.ago – Ceará

24.ago – Rio Grande do Norte

25 e 26.ago – Bahia

