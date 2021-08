O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, esteve em Ceará-Mirim para uma visita de cortesia ao prefeito Júlio César Câmara. Durante o encontro, realizado nesta quarta-feira (4), Carlos Eduardo enfatizou a atual gestão da cidade em todas as áreas.

“Hoje, Ceará-Mirim é uma referência na região e, sem dúvidas, um município importante da Grande Natal. Estamos nos colocando à disposição da cidade, com o PDT, para ajudar no que for possível”, declarou.

Sobre a visita, Júlio César disse: “Carlos Eduardo tem muito a acrescentar à nossa gestão. Foi prefeito de Natal quatro vezes, então, a troca de experiência é importante porque ele está acostumado a administrar desafios que cidades grandes enfrentam”, pontuou.

A visita teve a participação do vice-prefeito de Ceará-Mirim, Marcílio Dantas (presidente do PDT na cidade), do ex-prefeito de Extremoz, Klauss Rêgo, e do prefeito em exercício de João Câmara, Maurício FIlho.