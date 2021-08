Duas pessoas foram baleadas durante atentado, ocorrido no início da tarde tarde deste sábado 31 de julho de 2021, na RN 405 no município de Upanema, região Oeste do Rio Grande do Norte. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar , Manoel Pereira da Silva, 70 anos de idade e Francisco Nerisvan da Silva, viajavam em Fiat Uno, com placas de Timbaúba/PE, pela RN 405, estrada que liga a BR 110 em Upanema a 304 em Assu e ao chegarem nas proximidades da Ponte de Ferro, quando foram surpreendidos pelos atiradores. Na tentativa de fuga o condutor perdeu o controle do volante e desceu uma ribanceira.





Os dois foram feridos pelos disparos, sendo que Manoel Pereira, natural de Patu/RN e morava naquela cidade, foi socorrido em estado grave para o Hospital de Upanema, mas já chegou sem vida naquela unidade hospitalar. Ele era irmão do ex-prefeito de Caraúbas médico Aguinaldo Pereira, (já falecido). O outro ocupante do Fiat Uno, Francisco Nerisvan, foi socorrido por uma ambulância de Upanema para o Hospital da cidade e depois transferido com vida para o Tarcísio Maia em Mossoró, onde permanece internado.





Manoel Pereira da Silva tinha passagem pelo sistema prisional Potiguar, por roubo de animais e tráfico de drogas, mas estava em liberdade, conseguida através de alvará de soltura. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime. O corpo de Manoel Pereira da Silva será removido para o IML do ITEP em Mossoró, onde será examinado e depois liberado para os familiares.