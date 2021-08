Durou pouco. A Prefeitura de Mossoró publicou nesta segunda-feira (23) no Jornal Oficial do Município (JOM) que a licitação aberta na última sexta-feira (20) para aquisição do castramóvel foi suspensa.



“Fica suspensa a sessão de abertura anteriormente marcada para o dia 3 de setembro de 2021... O pregão eletrônico de número 51/2021 – SMS, cujo objeto é aquisição de uma unidade móvel para castração de animais – Catramóvel”, informou a Secretaria Municipal de Administração.





Com recursos em caixa desde o início do ano, o prefeito só abriu a licitação na última sexta-feira após uma forte cobrança nas redes sociais. No último mês, o prefeito Allyson Bezerra (Solidariedade) foi alvo de críticas ao informar que o município não tinha condições de adquirir o equipamento mesmo com verba de R$ 145 mil em caixa.

Na ocasião, o prefeito alegou que o valor era insuficiente.



Com a suspensão da licitação, a esperança do castramóvel do município volta a estaca zero.