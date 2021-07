O grave acidente aconteceu na tarde de ontem segunda feira 26 de julho de 2021, na BR-226 entre as cidades de Frutuoso Gomes e Pau dos Ferros, na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos de passeio trafegam em sentido contrário e colidiram frontalmente um com o outro. O grave acidente aconteceu na tarde de ontem segunda feira 26 de julho de 2021, na BR-226 entre as cidades de Frutuoso Gomes e Pau dos Ferros, na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos de passeio trafegam em sentido contrário e colidiram frontalmente um com o outro.

Um dos veículos era conduzido pelo médico, Francisco Fernandes, que saiu gravemente ferido e socorrido para o hospital de Almino Afonso. O outro carro era ocupado por duas pessoas, uma delas identificada como Mazinho Diógenes, natural de José da Penha, morreu no local.



Sua esposa, nome não informado, também ficou ferida e foi socorrida. Diante da gravidade da situação as duas vítimas foram transferidas para o Hospital Tarcísio Maia em Mossoró. A Polícia Rodoviária Federal, realizou procedimentos no local, mas ainda não divulgou as causas do acidente.



O corpo de Mazinho Diógenes foi removido, após a perícia técnica e encaminhado ao ITEP unidade de Pau dos Ferros, onde será examinado e depois liberado.