A cidade de São Rafael se tornou a primeira do Rio Grande do Norte a começar a vacinar contra a Covid as pessoas de 18 anos de idade, considerada a última etapa de imunização da população adulta sem comorbidades.

A aplicação da primeira dose para esse público no município começou nesta sexta-feira (30). O primeiro vacinado foi o jovem Nicollas Emanoel, que se deslocou até a Câmara Municipal de São Rafael, que é um dos pontos de vacinação.

“É um momento de muita felicidade chegar nesse momento de uma neutralidade da situação da Covid. A gente pode chegar aos poucos numa normalidade na sociedade. E é muita felicidade. Chegar aqui em São Rafael já na situação de 18 anos”, falou Nicollas.

De acordo com a coordenação de imunização da Secretaria de Saúde de São Rafael, a cidade tem atualmente 77% da população vacinada com pelo menos uma das doses contra a Covid.

“Vencemos sim, mais uma batalha. Mas a pandemia não acabou e os cuidados continuam. Mas vencemos mais uma batalha nesta festa que estamos fazendo hoje”, disse a secretária de Saúde Franciene Borges.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, 4.912 pessoas foram vacinadas com pelo menos uma das doses em São Rafael até esta sexta-feira (30).

“A nossa equipe de saúde foi extremamente competente. Estou muito feliz, quero agradecer a todos, desde o agente de saúde, passando pelos técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos. A toda equipe da vacinação”, falou o prefeito Reno Marinho.

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) da quinta-feira (29), São Rafael teve 987 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia e 16 mortes. Outros dois óbitos estão sob investigação.

