Um motorista foi preso por embriaguez ao volante na manhã deste domingo (25), em Natal, após provocar um acidente atingindo dois veículos e capotando o carro que dirigia.

O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Alexandrino de Alencar com a Rua Dr. Mário Negócio, no bairro do Alecrim. Os carros atingidos no acidente estavam parados em razão do semáforo, segundo o Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE). Ninguém ficou ferido.

Após admitir o consumo de bebida alcoólica, também comprovado pelo teste do bafômetro, o condutor do veículo foi detido e levado à Delegacia de Plantão da Zona Sul.





Com informações do G1