A médica Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina", enviou perguntas a senadores governistas para que eles a questionassem durante seu depoimento para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. Atual secretária da Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra pediu que fossem feitas perguntas sobre a sua formação e os esforços da pasta no combate à Covid-19.

As informações, divulgadas pelo site The Intercept, foram extraídas de vídeo obtido pela CPI na quebra de sigilo da servidora. O link da conversa, com o epidemiologista Regis Bruni Andriolo, que também é defensor do tratamento precoce, estava em um e-mail encaminhado a Mayra.

A gente tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. E esse grupo precisa fazer perguntas no direito que eles têm de interrogar o depoente que nos ajudem no nosso discurso. Então, que pergunta eu posso dar para esses senadores fazerem a mim? Eles chutam para eu fazer o gol”, disse Mayra.