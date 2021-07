Ítalo Ferreira está classificado às semifinais do surfe maculino nas Olimpíadas de Tóquio. O brasileiro venceu o japonês Hiroto Ohhara na terceira bateria das quartas de final na praia de Tsurigasaki, em Ichinomiya (Japão). Como Gabriel Medina também está nas semis, o Brasil já tem garantida no mínimo a medalha de bronze. Os dois brasileiros podem se enfrentar na final (o que garante o ouro e a prata), na disputa do terceiro lugar (o que garante o bronze), ou, se um deles cair na semi e o outro avançar para a final, o Brasil terá ao menos a prata garantida.

Na bateria nas quartas, Ítalo somou 16,30 pontos (9,73 e 6,57 nas duas melhores ondas), contra 11,90 do adversário (6,73 e 5,17). O brasileiro abriu a disputa com um aéreo muito alto, que rendeu nota 9,73. Ohhara respondeu com um 5,17 e colocou uma segunda nota menor no somatório, o que manteve o campeão mundial de 2019 na liderança da bateria. Ítalo aumentou a vantagem com um 3,50 e deixou o japonês precisando de uma nota acima de 8 para virar a bateria.

O brasileiro dificultou ainda mais a vida de Ohhara ao receber nota 5,00 após duas rasgadas, o que fez seu adversário precisar de um 9,57.

Na reta final, o japonês chegou a ficar na combinação com duas boas ondas de Ítalo e não reagiu mais. Ítalo irá enfrentar na semifinal o vencedor da última bateria das quartas, entre o peruano Lucca Mesinas e o australiano Owen Wright.



Antes da bateria do campeão mundial de 2019, Gabriel Medina venceu o francês Michel Bourez nas quartas e agora terá pela frente o japonês Kanoa Igarashi nas semis. A bateria será realizada ainda hoje, às 23h48 (de Brasília). Na sequência, às 00h24, será a vez de Ítalo cair na água na segunda semifinal.

