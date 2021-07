Polícia Civil inicia inquérito sobre a morte do jovem Yuri Ferraz Rodrigues, 18 anos, ocorrida no último final de semana na cidade de Serra Negra do Norte.

Os irmãos, João Fortunato Filho, de 38 anos, e Lenildo Fortunato da Silva, se apresentaram com advogado na última terça feira na delegacia em Caicó.

O Advogado conseguiu agir em defesa da dupla o direito de responder o crime em liberdade. A mãe da vítima disse ao blog que João, seu ex-companheiro, matou o rapaz para vingar o fim da separação com ela.

O blog não tem ainda a versão do advogado sobre as alegações dos dois suspeitos em relação ao crime.