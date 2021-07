Foto: Divulgação/Ipem-RN

As equipes de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM-RN) realizaram nesta quinta-feira (29), uma operação relâmpago para verificar balanças e bicos de combustível no Aeroporto Internacional de Natal – Governador Aluízio Alves. A fiscalização teve como alvo as balanças de pesagem de bagagens e de carga.

Foram verificadas 52 balanças de pesagem de bagagens e de carga e 17 bicos de combustível. Apenas duas balanças apresentaram irregularidades que não trazem prejuízo ao consumidor.

De acordo com o diretor geral do IPEM/RN, Theodorico Bezerra Netto, com a regularização das fiscalizações, que estavam reduzidas no período mais grave da pandemia, serão realizadas várias operações de surpresa visando sempre proteger o consumidor. “A ideia é a cada semana focarmos num tipo de instrumento ou numa região. Felizmente, até o momento, o número de irregularidades têm sido mínimos e nenhum que prejudique absurdamente o consumidor”.

No caso do aeroporto, e especificamente sobre as balanças, é importante que os consumidores estejam sempre alertas. “No momento do check-in e da pesagem das bagagens, o consumidor deve verificar se na balança existe o Selo de Verificação do Inmetro com validade de 2021 ou 2022. O selo significa que o instrumento passou por todos os ensaios de pesagem e qualidade e não oferece nenhum tipo de prejuízo financeiro para o consumidor. Também deve-se observar se o visor da balança está zerado antes de posicionar a bagagem”.



Caso o cidadão desconfie de alguma irregularidade em relação a balanças e bicos de combustível é possível solicitar denunciar e solicitar uma fiscalização pelos seguintes contatos: 0800-281-4054, com ligação gratuita; pelo e-mail ouvidoriaipem.rn@gmail.com ou pelo whatsapp 84 3222.9079.