Digital influencer bem humorado, que ficou famoso depois de estourar publicando vídeos glamourizando profissões, o potiguar Tiago Dionísio vai dar as caras no programa global de Ana Maria Braga.A previsão é que ele apareça nesta quarta-feira (21).Tiago disparou em número de seguidores. VídeoQuando fiz live com ele no Instagram, no dia 24 de junho, tinha saído de 300 mil e estava beirando os 800 mil.Menos de um mês depois já conta com 2 milhões e 800 mil, aumentando em cerca de 100 mil a cada dois dias, portanto, beirando os 3 milhões de seguidores.Fonte: Thaisagalvao