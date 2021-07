Os atores Paulo Betti, Dira Paes e Julia Lemmertz estavam entre os famosos presentes na avenida Presidente Vargas no protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizado neste sábado (24/7) no Rio de Janeiro.

Em seu perfil oficial no Instagram, Paulo publicou uma foto com a esposa Dada Coelho. Na legenda, o ator escreveu que a camiseta usada pela humorista, com um palavrão direcionado a “Jair”, fez sucesso na manifestação.