De acordo com familiares do motorista de aplicativo José Hellyton, o delegado que preside o inquérito, informou que irá indicar o jovem motorista como testemunha e não como indiciado.

Com a oitiva do Jovem ainda no hospital, segundo o delegado, não encontrou elementos da participação do motorista na ação criminosa.

Diante desse novo capítulo, José Hellyton irá para casa de seus familiares assim que deixar o hospital.