O nome de Wesley Safadão foi parar entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira, 26. A polêmica começou após o artista publicar um vídeo durante um comemoração no final de semana.

Nas imagens, é possível ver o pastor André Vitor tentando abraçar uma criança que, aparentemente incomodada com o ato, se afasta.

Nas redes sociais, o comportamento foi avaliado como invasivo e a postura tida como pedofilia, pois assim que encosta na menina, ele aparece abaixando a camisa.

Em entrevista para Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, André conta que puxou a peça por questão de mania. "Posso te mandar dezenas de fotos e vídeos que eu estou nesta mesma posição (de puxar a camisa para baixo). Estou acima do peso e isso é uma mania minha (para evitar que a barriga fique à mostra", explica.

"Uma grande loucura e injustiça que já está sendo acompanhada por uma equipe criminal, por tentarem manipular uma situação contra mim sem sequer saberem quem sou.

Os pais da criança, que são praticamente meus irmãos, e eu, estamos todos juntos para não levarem isso mais à frente, porque é uma maldade sem precedentes comigo, que só planto o bem e tenho total familiaridade e amor", finalizou.

Após deletar o vídeo, Wesley Safadão saiu em defesa do pastor. "Realmente, não sei o que está acontecendo com o mundo de hoje. Essa internet está doente. Estava aqui falando com a minha assessoria, eles pediram para que eu não me pronunciasse, só emitisse uma nota, mas eu não vou ficar bem se eu não for leal com a pessoa que mais me ajudou minha vida. Acho que posso falar assim. Uma pessoa que só edifica minha vida, minha casa, que me aproxima de Deus. Estou falando do André Vitor, uma pessoa que tenho como irmão, de total confiança minha, da minha esposa, da minha família, do nosso círculo de amizade", iniciou o cantor.

"Esses juízes da internet condenam as pessoas sem ouvirem a sua versão. O André está acima do peso, tem complexo em mostrar isso. Ele sempre tira foto puxando a camisa, sempre que estão filmando, ele fica se escondendo atrás das pessoas, porque não quer mostrar a sua barriga. Então, gente, vamos repensar, são vidas, profissões que estão do outro lado. A gente precisa espalhar mais amor, mais paz", continuou.