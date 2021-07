Vários portais de notícias destacaram em reportagem um caso inacreditável e diga-se de passagem inaceitável na capital potiguar. Trata-se de um motorista de aplicativo de Natal teve a prisão decretada após ser confundido com um bandido na última segunda-feira (19). Além de ter sido detido, o homem foi baleado no tórax durante um confronto com a polícia e está internado no Hospital Walfredo Gurgel, algemado na ala dos presos.

Segundo a reportagem, o profissional foi identificado como José Helyton, de 29 anos. Ele estava trabalhando em seu veículo na última segunda (19) quando recebeu um chamado pelo aplicativo InDriver para uma corrida no bairro Petrópolis, em Natal. Durante a corrida, mais dois bandidos embarcaram no veículo no bairro Mãe Luíza e anunciaram o assalto.

A reportagem ainda revela que José Helyton foi colocado no banco de trás do seu próprio carro e os criminosos saíram pela cidade procurando vítimas para assaltarem.

Ao chegarem em uma praça no bairro Candelária, por trás do Natal Shopping, os meliantes assaltaram duas mulheres. Nessa hora Helyton tentou fugir, mas foi recapturado por um dos bandidos, que ainda o ameaçou de morte.

Eles seguiram a fuga, mas foram interceptados pela polícia, que já havia sido avisada do assalto, mas não sabia que entre os criminosos havia também uma vítima. Durante a abordagem, deu-se início a uma troca de tiros e Helyton foi atingido no tórax. Dois criminosos também foram baleados.

Uma familiar de Helyton ainda disse que os próprios PMs socorreram o motorista para o hospital. Os assaltantes, ainda segundo ela, também confirmaram a inocência dele, que mesmo assim teve a prisão preventiva decretada no início da noite de quinta-feira (21).

Os familiares e amigos iniciaram uma campanha para tentar sensibilizar as autoridades e provar a inocência do trabalhador.

Eles criaram uma rede social onde vem postando diversas provas sobre o fato.

em recente publicação, mostraram os prints que comprovaria o chamado dos assaltantes pelo aplicativo.

Para maiores informações sobre o caso acesse: https://www.instagram.com/p/CRrMFGvjbKG/

@justicaporhelyton