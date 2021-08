Um acidente do tipo capotamento aconteceu na tarde deste sábado 31 de Julho de 2021, na RN-016 entre as comunidades de Linda Flor e Mutamba da Caeira, na zona rural de Assú. Informações colhidas, é que duas pessoas ocupavam um carro tipo gol de cor branca, quando aconteceu o acidente. Houve o capotamento e duas pessoas ficaram feridas, sendo uma mulher por nome de Adria Dallyane e um jovem não identificado até o momento.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, foi acionada até o local e prestou os primeiros atendimento ao jovem, que apresentava lesões pelo corpo e sangrava em uma das pernas. Já a mulher, informações que teria sido socorrida por um familiar, para uma unidade hospitalar. Os policiais do NORE foram acionados para o local.