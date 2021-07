O vice-presidente da Câmara Federal, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), afirmou que Jair Bolsonaro (sem partido) está armando um acordão para dobrar o valor do fundo eleitoral e passar o montante de R$ 1,7 bilhão para R$ 4 bilhões.

Segundo Ramos, as declarações recentes do Presidente da República são "fanfarronices" e que a verdade "sempre aparece" Vice Presidente da Câmara - Site Uol



Sete parlamentares acionaram o STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar anular as votações da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2022, aprovada pelo congresso na última quinta-feira (15). Entre elas consta o aumento do "fundão" — como é popularmente chamado o fundo eleitoral — de R$ 1,7 bilhão para R$ 5,7 bilhões. O mandado de segurança foi assinado pelos deputados federais. Entre eles está Adriana Ventura (Novo-SP), Daniel Coelho (Cidadania-PE), Felipe Rigoni (PSB-ES), Tabata Amaral (PDT-SP), Tiago Mitraud (Novo-MG) e Vinicius Poit (Novo-SP), além do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).