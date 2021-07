Só agora o prefeito Allyson Bezerra (Solidariedade) decide instaurar uma comissão de sindicância para apurar o sumiço de doses de vacina da UBS do bairro Belo Horizonte, ocorrido há quase quatro meses. As informações são do Blog César Santos.

As vacinas sumiram da UBS no dia 30 de março deste ano. No local não havia sinais de arrombamento, ficando caracterizado como furto. Na época, o prefeito Allyson garantiu que o caso não ficaria impune e que uma comissão de sindicância iria investigar o furto.

Agora, quase quatro meses depois, a comissão foi criada. Que a investigação seja mais ágil do que a vontade do chefe do Executivo local.



Aliás, outras respostas são aguardadas pela população mossoroense. É o caso do sumiço de trator da Prefeitura de Mossoró que foi encontrado em outra cidade da região. Isso ocorreu em janeiro e, até aqui, nenhuma explicação foi dada.