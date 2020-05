Sandro Pimentel diz que auditoria em contrato da Arena das Dunas rendeu economia para o RN

Foto: Eduardo Maia





Em sessão ordinária por Sistema de Deliberação Remota (SDR), o deputado Sandro Pimentel (PSOL) destacou a realização de auditoria no contrato da Arena das Dunas. De acordo com o parlamentar, o trabalho de auditoria já rendeu economia para o Estado e o resultado final, que será apresentado na próxima quinta-feira (7) em entrevista coletiva, vai demonstrar muito além do que se esperava.





“No início do nosso mandato, solicitamos ao Governo do RN a realização de uma auditoria no contrato da Arena das Dunas. Com os primeiros resultados, obtidos ainda em agosto do ano passado, o governo conseguiu uma economia de R$ 720 mil aos cofres públicos. Ontem, fizemos uma reunião e decidimos que vamos apresentar o resultado final na próxima quinta-feira, por meio de uma coletiva. Antecipo que virão muitas novidades em relação ao contrato. O que vamos mostrar é mais do que o esperado”, afirmou o parlamentar.





Sandro Pimentel também aproveitou o pronunciamento para anunciar uma campanha em benefício das entidades de proteção animal. “As instituições de proteção animal estão passando por uma situação periclitante. Elas sobrevivem de doações e com essa pandemia muitas pessoas reduziram e até deixaram de doar. Têm animais passando fome. Essa campanha já começou, está nas nossas mídias sociais e a cantora Swellen Pimentel, que está fazendo parte dela, vai fazer uma live, no dia 15 desse mês, às 19h, para ajudar essas instituições”, destacou Sandro.