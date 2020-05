Raimundo Fernandes comemora sangria dos açudes e destaca ações de combate ao Coronavírus

Foto: Eduardo Maia





Em pronunciamento durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de ontem, quinta-feira (05), realizada por meio de videoconferência, o deputado Raimundo Fernandes (PSDB) comemorou a sangria dos açudes na Região Oeste potiguar e destacou as doações de máscaras para combate ao Coronavírus.





“Há onze anos, os açudes não sangravam em São Miguel. Antigamente, eram quase trinta caminhões pipa utilizados para abastecer o município. Fui à Caern e tenho notícias de que estão fazendo a reinstalação do Açude Bonito que está com bastante água. Quero aproveitar para parabenizar o Café Santa Clara que mandou mais de trinta mil máscaras para a nossa região”, disse o deputado.





O parlamentar também destacou a implantação da Central do Cidadão no município de São Miguel do Alto Oeste, que já está pronta e deve começar a atender aos moradores do município e região.