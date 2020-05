Jucurutu poderá ficar sem água até a semana que vem

Caern trabalha para reativar captação através do rio Piranhas





A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está trabalhando para colocar em operação a captação de água no rio Piranhas para abastecer Jucurutu. A cidade vinha sendo abastecida até esta terça-feira (06) pelo Sistema Adutor Serra de Santana.









A captação no rio Piranhas estava momentaneamente desativada devido a danos nos equipamentos provocados pelo aumento de volume do rio. Somente agora o nível do rio possibilita que o conserto seja feito.





A previsão da Caern é concluir o serviço até o próximo sábado (09) quando o fornecimento de água será retomado. O prazo de normalização é de até 48h, após a conclusão do serviço.