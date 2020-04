Senadora destina mais de R$ 14 milhões em emendas para a Saúde do RN

Via Assessoria



No Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, vale a pena lembrar que recursos destinados para saúde são sempre importantes. Desde o seu primeiro mandato, como deputada federal, Zenaide Maia coloca a Saúde do Rio Grande do Norte como prioridade na hora de destinar recursos de emendas parlamentares, tanto as individuais, quanto as de bancada. Agora, como senadora, não é diferente: em 2020, Zenaide destinou R$ 10.750.000,00 (dez milhões, setecentos e cinquenta mil reais), o que corresponde a 67% de suas emendas individuais impositivas (ou seja, que terão de ser executadas, obrigatoriamente), buscando atender o maior número possível de unidades de saúde municipais e hospitais potiguares.