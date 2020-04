Pai deixa filho de 9 anos dirigir veículo, é pego pela polícia e se justifica: “menino dirige bem”

Um homem de 34 anos foi levado à Delegacia de Ladário, a 426 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (03/04), após deixar o filho, uma criança de 9 anos, dirigir o carro em uma rua da cidade.





De acordo com a ocorrência, uma equipe da Polícia Civil fazia rondas no município quando ultrapassaram um carro preto e notaram uma criança na direção. Os policiais fizeram a abordagem e descobriram que o adulto que estava no banco do passageiro era o pai do menino, dono do veículo. O homem ainda se justificou, dizendo que “o menino dirige bem”.





O detalhe é que ele também não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Pai, filho e veículo foram parar na Delegacia de Polícia Civil de Ladário. O homem foi autuado por entregar a direção de veículo a pessoa não habilitada e o carro foi apreendido.





Com informações do G1 MS