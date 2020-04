Ladrões assaltam com bilhete para evitar contato no isolamento social

Foto/Reprodução

O elemento bem que tentou respeitar o isolamento social desses tempos de coronavírus mas, ainda assim, acabou preso junto com dois parceiros.





Um assaltante anunciou sua intenção de roubar um supermercado na rua Gonçalves Iedo, centro de Urupês, pequena cidade paulista de 13,8 mil habitantes, de uma maneira, digamos, elegante e original no sábado (11). Ele entregou um bilhete a um integrante da equipe descrevendo de forma resumida e simples – simples até demais – a intenção do trio.





“Isso é u (sic) assalto. Não reaja não estou sozinho tem jente (sic) te olhando”.





Apesar da intenção do sujeito de respeitar o protocolo de saúde, querendo levar na ponta dos dedos, sem se aproximar de suas vítimas, não houve como ficar longe de policiais do 30° Batalhão de Polícia Militar do Interior.





A equipe o grampeou e o levou para a delegacia de uma cidade próxima, Novo Horizonte, junto com um tio e outro parceiro da tentativa descrita em código que tenta fazer referência ao português.





Os três foram para o xilindró por roubo e associação criminosa.





Bilhetinhos curtos poderão ajudar na conversa com os advogados.



DO R7