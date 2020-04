Governo adquire equipamentos hospitalares para unidades de Saúde do RN

Em mais uma ação emergencial para combater a disseminação do novo coronavírus, o Governo do RN homologou a compra de novos equipamentos hospitalares para reforçar a rede de Saúde do Estado. A aprovação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de ontem, sexta-feira (3).





“Estamos unindo os esforços de todos os órgãos estaduais para fortalecer o sistema de Saúde pública do Rio Grande do Norte durante o período de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os norte rio-grandenses podem ter certeza de que estamos trabalhando diuturnamente em função das expectativas de crescimento da epidemia e das tratativas para ampliação da oferta de leitos”, pontuou a governadora Fátima Bezerra.





Estão sendo adquiridos 483 equipamentos a partir de contratação direta de três indústrias especializadas em aparelhagem hospitalar. O investimento de R$ 2.1 milhões por meio do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do RN – Governo Cidadão, com recursos do empréstimo do Banco Mundial, está promovendo a aquisição de itens essenciais como reanimadores, monitores cardíacos e multiparamétricos, aparelho de raio-x móvel, condicionadores de ar, camas elétricas, cadeiras de rodas e de banho, entre outros listados em link abaixo.





“A aquisição desses equipamentos é o resultado da junção do trabalho do Governo Cidadão e do Banco Mundial a todas as medidas que já vêm sendo tomadas pelo Executivo estadual para combater a disseminação da Covid-19 no Estado. O trabalho não para. Faremos de tudo para que os prejuízos sejam os menores possíveis”, finalizou o secretario de gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro.





A compra destes equipamentos não é primeira iniciativa financiada pelo acordo de empréstimo. Antes, também a partir de tratativas junto àquela instituição financeira, a empresa JB Indústria e Comércio Ltda foi contratada para a fabricação de mobiliários para serem distribuídos nas unidades hospitalares da Secretaria Estadual de Saúde (Sesap). valor do contrato foi de R$ 1.073.275,00.