Enfermeiro mata namorada por pensar que ela o infectou com Covid-19

O enfermeiro Antonio Pace, de 28 anos, é acusado de matar sua namorada, a médica Lorena Quartana, por suspeitar que ela o tinha infectado com o novo coronavírus.









Segundo o The Sun, após o crime o homem chamou a polícia e assumiu a autoria do mesmo. Ambos trabalhavam em um hospital em Messina, na Sicília Itália, na frente do combate contra o Covid-19.