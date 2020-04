Dois assaltantes são presos em perseguição policial após roubo de uma caminhonete Hilux no RN

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, no final da tarde deste sábado (04), na rodovia que dá acesso à comunidade de Pium, em Parnamirim/RN, uma caminhonete Hilux ano 2016, que havia sido tomada de assalto, momentos antes, na cidade de Canguaretama.

Por volta das 17h30, policiais faziam patrulhamento na rodovia, quando foram informados sobre o assalto. Instantes depois, visualizaram a caminhonete nas proximidades do km 116 da BR 101, em São José do Mipibu. Foi dada ordem de parada, mas os ocupantes não atenderam.





A partir desse momento, houve o acompanhamento e, depois de alguns quilômetros, os ocupantes perderam o controle da direção do veículo, colidiram no muro de uma granja, abandonaram o carro e fugiram pelo matagal. Os três assaltantes em fuga, ainda fizeram disparos contra os policiais.





Equipes da PRF com apoio de equipes da PM, fizeram diligências na região e depois de algum tempo, Policiais Militares conseguiram prender dois assaltantes. Com eles foram encontrados um revólver calibre 38 com sete munições, além de produto do roubo, como relógios e dinheiro em espécie.





A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes de Natal.





Com informações do G1/RN