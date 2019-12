Felipe Guerra sedia Seminário Regional sobre Reintegração Familiar e recebe representantes de mais de 10 cidades do RN





“Recebemos a notícia com serenidade e reafirmamos o nosso compromisso ao saber que a nossa gestão é precursora no desenvolvimento da cidade de Felipe Guerra com uma ampla gama das mais diversas ações, programas e projetos”, a afirmação é do Prefeito de Felipe Guerra, Haroldo Ferreira ao ser informado que o Programa Família Guardiã, criado e desenvolvido em sua gestão está sendo referência nacional no trabalho social com famílias extensas no território brasileiro.





Ao participar manhã e tarde desta quinta-feira (4) do I Seminário Regional “Reintegração Familiar: cuidados alternativos frente ao acolhimento institucional”, o gestor felipense Haroldo Ferreira esteve dando as boas vindas aos participantes em sua maioria secretários (as) e técnicos (as) da assistência social de municípios de mais de uma região do estado do Rio Grande do Norte.





Os representantes dos municípios de Assú, Apodi, Portalegre, Guamaré, Upanema, Caraúbas, Mossoró, Baraúna, Rodolfo Fernandes, Umarizal e Carnaubais lotaram o auditório do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), na cidade de Felipe Guerra e participaram de uma rica programação desenvolvida durante o dia e início da tarde.





O seminário Regional “Reintegração Familiar: cuidados alternativos frente ao acolhimento institucional” para compartilhar com a região a sua boa prática com o Programa Família Guardiã que é referência nacional no trabalho social com famílias extensas foi realizado pela Prefeitura Municipal de Felipe Guerra em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA).





A realização do Seminário Regional faz parte do Plano de Ação e Aplicação dentro do que está estabelecido o ano de 2019 da gestão do Prefeito Haroldo Ferreira no tocante a execução da Política Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente de Felipe Guerra, quando o Programa Família Guardiã atende e tem acompanhado 28 famílias com subsídio técnico e financeiro.









Das inúmeras ações dentro de suas políticas públicas voltadas ao atendimento prioritário de crianças e adolescentes, o governo municipal de Felipe Guerra estará no ano de 2020 ampliando o Programa Família Guardiã com a aquisição de veículo exclusivo e ampliação da equipe de trabalho.





Um dos objetivos do Seminário Regional foi também trazer reflexões e conhecimentos sobre o processo do trabalho social com famílias na perspectiva de reparar danos cometidos frente crianças e adolescentes no território Felipense.









Uma das palestras mais esperadas foi realizada pelo senhor Jonathan L. Hannay que é formado em antropologia, magna cum laude, pela Universidade de Columbia em Nova Iorque. Pós graduado em Direitos Internacionais da Criança pela Universidade de Genebra.













Em 2012 foi feito cidadão Diademense e foi condecorado pela Rainha do Reino Unido com um MBE em reconhecimento de 20 anos dedicados à Infância Brasileira. Trabalha desde 1990 com crianças e jovens e com desenvolvimento humano e comunitário e hoje se dedica às questões vinculadas à Família Extensa (Kinship Care) no Brasil. Internacionalmente tem palestrado em Viena, Genebra e Puebla no México.





O palestrante e antropólogo Jonathan Hannay em sua palestra Magna esteve falando a respeito do contexto internacional dos cuidados alternativos: acolhimento institucional, família acolhedora, colocação na família extensa e suas bases neuropsicológicas.





Atualmente está colaborando com o governo federal brasileiro no desenvolvimento do Programa Guarda Subsidiada na Família Extensa (Família Guardiã), dentro dos marcos legais e regulatórios nacionais para que o programa possa ser desenvolvido em todo território nacional. É consultor internacional na área de cuidados alternativos para crianças sem cuidados parentais, especialmente com foco em desinstitucionalização e cuidados na família extensa (kinship care) e também sistemas de proteção na infância.





Oportuno destacar que este evento, atende ao termo assinado pelo Prefeito Haroldo Ferreira com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS Agenda 2020/2030, que foi assinado dia 01 de agosto de 2019 na cidade de Portalegre em evento promovido pela Fundação Abrinq.





Já a Psicóloga Kelly Pimentel Lima enfatizando a questão das Famílias Extensas: Trabalho com famílias rede, proteção e cuidado.





Os resultados da experiência da política pública implantada no município de Felipe Guerra foram temas abordados pela Coordenadora Amanda Barra, Psicóloga Teresa Jorgeanni e a Assistente Social Neucira Barbosa, ambas são técnicas do Programa Família Guardiã em Felipe Guerra.





As três profissionais enalteceram o papel do Programa Família Guardiã de Felipe Guerra/RN – resultados iniciais de uma nova política pública de reintegração familiar, cuidados alternativos implementados na realidade do semiárido brasileiro.





O Vice-Prefeito de Felipe Guerra,Salomão Gomes esteve participando do Seminário Regional ressaltando a importância da participação dos profissionais que trabalham na área da assistência social.





O psicólogo João Valério fez sua intervenção abordando assuntos relacionados à captação de recursos na iniciativa privada para a aplicação na gestão pública e voltados aos princípios dos investimentos em programas de acompanhamento em acolhimento de pessoas.





O gestor felipense Haroldo Ferreira esteve participando do Seminário Regional ao lado da primeira-dama, secretária de Saúde, Girlene Ferreira e do Vice-Prefeito Salomão Gomes, contando com as presenças do Chefe do Gabinete Civil Gilvandro Fernandes, secretários municipais Fátima Motta (Assistência Social), Suelliton de Brito (Obras e Infraestrutura), Luiz Agnaldo (Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos), Antônio Heronildo Leite (Administração e Recursos Humanos), Maria das Neves Leite (Educação), Diniz Benevides (Tributação), Ducivan Fernandes (Esporte e Cultura), Marcos Fernandes (Coordenador de Compras) e o do vereador Marcos Aurélio.Fotos:Noberto Andrade