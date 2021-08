Foto Ilustrativa





Um acidente de trânsito aconteceu na noite de segunda-feira 09 de Agosto de 2021, na RN-016 no perímetro da cidade de Assú, no Interior do Rio Grande do Norte.

A reportagem conseguiu apurar, de que um ciclista identificado como José Savio Araújo, de 25 anos, teria perdido o controle da bicicleta quando pedalava pela rodovia estadual, bem próximo a Batistinha Veículos, e acabou caindo.

Logo atrás, vinha um veículo tipo F4000 conduzido pela pessoa de Paulo Ricardo de Souza, que percebeu o sinistro e logo parou o carro.

Na queda, o ciclista foi parar debaixo do veículo. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, foi até o local e prestou os primeiros atendimentos ao ciclista, que foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Alto São Francisco.

Os agentes de trânsito do Núcleo de Operações Rodoviário Estadual - NORE, estiveram no local para a confecção do procedimento de BOT - Boletim de Ocorrência de Trânsito. A reportagem não tem maiores informações sobre o estado de saúde do ciclista.