



Autor best-seller defende que entender pessoas é a principal tecnologia de vendas da nova era.





O Fórum Negócios 2025 recebeu, nesta quinta-feira (27), uma das palestras mais aguardadas do evento. Autor do best-seller "Quem Entende de Comportamento Vende Mais", Patrick Suyti, referência nacional em comportamento aplicado às vendas, apresentou uma visão prática e centrada no ser humano sobre como vender em um mercado cada vez mais competitivo. A plateia reuniu empreendedores e profissionais interessados em novas estratégias de crescimento para 2026.





Suyti resgatou sua experiência na formação e gestão de mais de 2 mil vendedores nos últimos cinco anos, além de sua atuação em uma operação comercial que movimentou mais de R$ 4 bilhões. Essa vivência, somada ao estudo contínuo do comportamento humano, deu origem à metodologia de Vendas Comportamentais, amplamente reconhecida por sua eficiência.





O impacto do comportamento nas vendas





Um dos alertas de Suyti durante a palestra foi sobre o cenário empresarial brasileiro. Ele apresentou o dado de que 2,4 milhões de empresas fecharam as portas em 2024, alta de 12,1% em comparação com o ano anterior. Para o autor, o problema é menos econômico e mais comportamental.





“Vendas mudaram. O cliente mudou. A forma de decidir mudou. E quem ainda vende como antigamente está ficando para trás”, explicou. Ao invés de temor, Suyti trouxe clareza ao mostrar que existe espaço para quem entende de pessoas. “Quem entende de comportamento vende mais. E quem vende mais vive melhor”.





Da visão do vendedor à visão do cliente





Patrick reforçou que a mudança começa ao trocar a lógica do vendedor pela lógica do cliente. Um dos conceitos centrais de sua metodologia ganhou destaque entre o público: “O cliente não compra pelos motivos do vendedor. Ele compra pelos motivos dele”. Segundo ele, muitos argumentos comerciais falham porque refletem expectativas do vendedor e não as dores, prioridades e motivações do comprador.





Suyti também lembrou que toda venda é emocional e guiada por crenças: “O cliente só compra quando acredita que o amanhã será melhor do que hoje. O vendedor é o mensageiro dessa visão”. Compreender comportamento, afirmou, facilita identificar medos, resistências e ambições, tornando o processo de vendas mais consultivo e eficiente.





Equilíbrio emocional como ferramenta de performance





Outro ponto de forte identificação foi a defesa do equilíbrio emocional como base para alta performance. Suyti afirmou que atingir grandes resultados não exige desgaste físico ou mental:

“O vendedor da nova era não precisa se destruir para bater meta. Ele precisa se conhecer”. Ele incentivou profissionais a monitorarem hábitos, energia e limites, buscando constância e clareza no dia a dia.





A participação de Patrick Suyti encerrou a manhã do Fórum Negócios 2025 com aplausos e relatos positivos. Empreendedores afirmaram ter saído com novas perspectivas para o próximo ano, enquanto vendedores destacaram o ganho imediato de clareza ao entender o comportamento do cliente. A apresentação reforçou a proposta central do evento: a tecnologia avança, mas o comportamento humano continua sendo a maior ferramenta de vendas do mercado.