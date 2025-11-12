O nome do vereador Léo Souza voltou ao centro das atenções após uma tentativa de associação feita pelo jornalista Habyner Lima entre o parlamentar e Abraão Lincoln, ex-dirigente do Republicanos no RN, que foi preso por "inverdades e contradições" no âmbito da CPMI do INSS que avalia as suspeitas de desvio de recursos. A possível ligação entre os dois reacende questionamentos sobre bastidores políticos e possíveis alianças que atravessam campanhas e gestões públicas no estado, mostra o jornalista em sua matéria.

De acordo com a postagem de Habyner, desde 2023, registros mostram Léo Souza e Abraão Lincoln lado a lado em almoços, eventos públicos e produções institucionais. Ainda segundo o jornalista, em 2024, o vereador chegou a divulgar ações apoiadas pela Confederação da Pesca e Aquicultura, entidade comandada por Lincoln e hoje investigada por irregularidades. Léo também aparece em um vídeo institucional da confederação, o que levanta, segundo Lima, dúvidas sobre quem financiou a produção do material e se houve envolvimento político nos bastidores.

Outro ponto que foi destacado na matéria, seria o suposto financiamento de campanha. Enquanto outros candidatos do Republicanos receberam valores mais modestos, Léo Souza teria sido contemplado com R$ 300 mil do fundo partidário, um investimento expressivo que causou estranhamento dentro e fora da sigla. Para o jornalista, a situação desperta perguntas inevitáveis: por que o partido apostaria tanto em Léo Souza? Qual seria a real influência de Abraão Lincoln nas articulações do Republicanos em Natal? E até que ponto essas conexões moldam o cenário político da capital potiguar?

Veja a matéria completa com Vídeo no perfil de Habyner Lima